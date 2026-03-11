Hojlund fermato dall’influenza | condizioni da valutare

Hojlund è stato fermato dall'influenza e le sue condizioni vengono attentamente valutate. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite mentre il finale di stagione si avvicina. Antonio Conte sta monitorando la situazione e dovrà decidere come procedere in base alle condizioni del giocatore. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Il finale di stagione si avvicina e Antonio Conte continua a gestire una situazione non semplice sul fronte fisico. Anche nelle settimane decisive del campionato, infatti, il tecnico azzurro potrebbe non avere ancora la possibilità di lavorare con tutta la rosa al completo. Secondo quanto riportato da Repubblica, la piena disponibilità dell'organico è stata finora una rarità durante l'annata del Napoli. Il quotidiano sottolinea infatti che "avere a disposizione l'organico al completo per il Napoli continua a essere in questa stagione un'utopia e non farà eccezione la volata finale", segno di una stagione spesso segnata da stop e recuperi graduali.