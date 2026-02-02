Scatta la nuova edizione de La piccola impresa che vorrei | 300 studenti sfidano il mondo del lavoro

Da leccotoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso di Confapi Lecco Sondrio coinvolge 19 classi e altrettanti imprenditori-tutor. Scadenza progetti l'11 aprile, finale a maggio È partita da alcune settimane la terza edizione de "La piccola impresa che vorrei", il concorso ideato da Confapi Lecco Sondrio che mette in contatto il mondo della scuola con quello dell'imprenditoria locale. Quest'anno sono coinvolti circa 300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei CFP delle province di Lecco e Sondrio, affiancati da 19 imprenditori nel ruolo di tutor. L'iniziativa, che si è consolidata nel corso delle precedenti edizioni, conferma l'obiettivo di favorire l'incontro tra giovani e mondo del lavoro attraverso un percorso formativo strutturato e la realizzazione di veri e propri progetti imprenditoriali.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su La Piccola Impresa Che Vorrei

Impresa Civica Edile, il cantiere che educa: studenti al lavoro per riqualificare gli spazi del Liceo Fracastoro

Impresa Civica Edile è un progetto che unisce formazione e impegno civico attraverso un cantiere scolastico al Liceo Fracastoro.

La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini

Il settore turistico si confronta con i giovani dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di Spezia attraverso un evento che coinvolge 24 aziende e imprenditori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su La Piccola Impresa Che Vorrei

Argomenti discussi: Al via la nuova edizione de I semi dell'etica; Pizzeria dell’anno: domenica arriva la nuova classifica Scatta la volata finale; 139ª edizione del Carnevale di Capua: tutto pronto. Si inizia giovedì 12 febbraio. Ecco il programma del primo giorno; Desenzano, da oggi scatta la nuova Ztl: una guida al centro storico.

scatta la nuova edizioneScatta la nuova edizione de La piccola impresa che vorrei: 300 studenti sfidano il mondo del lavoroIl concorso di Confapi Lecco Sondrio coinvolge 19 classi e altrettanti imprenditori-tutor. Scadenza progetti l'11 aprile, finale a maggio ... leccotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.