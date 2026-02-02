Scatta la nuova edizione de La piccola impresa che vorrei | 300 studenti sfidano il mondo del lavoro

Il concorso di Confapi Lecco Sondrio coinvolge 19 classi e altrettanti imprenditori-tutor. Scadenza progetti l'11 aprile, finale a maggio È partita da alcune settimane la terza edizione de "La piccola impresa che vorrei", il concorso ideato da Confapi Lecco Sondrio che mette in contatto il mondo della scuola con quello dell'imprenditoria locale. Quest'anno sono coinvolti circa 300 studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei CFP delle province di Lecco e Sondrio, affiancati da 19 imprenditori nel ruolo di tutor. L'iniziativa, che si è consolidata nel corso delle precedenti edizioni, conferma l'obiettivo di favorire l'incontro tra giovani e mondo del lavoro attraverso un percorso formativo strutturato e la realizzazione di veri e propri progetti imprenditoriali.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su La Piccola Impresa Che Vorrei

Impresa Civica Edile è un progetto che unisce formazione e impegno civico attraverso un cantiere scolastico al Liceo Fracastoro.

Il settore turistico si confronta con i giovani dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di Spezia attraverso un evento che coinvolge 24 aziende e imprenditori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su La Piccola Impresa Che Vorrei

Argomenti discussi: Al via la nuova edizione de I semi dell'etica; Pizzeria dell’anno: domenica arriva la nuova classifica Scatta la volata finale; 139ª edizione del Carnevale di Capua: tutto pronto. Si inizia giovedì 12 febbraio. Ecco il programma del primo giorno; Desenzano, da oggi scatta la nuova Ztl: una guida al centro storico.

Scatta la nuova edizione de La piccola impresa che vorrei: 300 studenti sfidano il mondo del lavoroIl concorso di Confapi Lecco Sondrio coinvolge 19 classi e altrettanti imprenditori-tutor. Scadenza progetti l'11 aprile, finale a maggio ... leccotoday.it

Nuova Instax Mini Evo Cinema Scatta, registra e stampa con la Fujifilm instax mini Evo Cinema – la nuova fotocamera ibrida 3-in-1 che trasforma i tuoi momenti in ricordi unici! Video + Foto + Stampa istantanea Questa fotocamera innovativa combina: • b - facebook.com facebook

In una nuova nota, l'INL spiega quando scatta la decurtazione dei punti in caso si accerti la presenza di lavoratori irregolari in cantiere Chiarimenti sul ruolo del verbale ispettivo e sulle nuove regole operative dal 1° gennaio 2026 @LavoriPubblici lavoripu x.com