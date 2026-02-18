Via del Porcellana resta immutato il cantiere infinito I residenti | Ricettacolo di rifiuti

A causa del protrarsi del cantiere in Via del Porcellana, i residenti segnalano un accumulo costante di rifiuti. Dietro le transenne si vedono bottiglie, cartoni e vestiti abbandonati da settimane. Gli abitanti lamentano che, nonostante le promesse, non ci sono lavori in corso né operai all’opera. La situazione crea disagio e degrado nel quartiere. Le persone chiedono interventi rapidi per ripulire l’area e risolvere il problema una volta per tutte. La strada continua a essere un deposito di spazzatura, senza miglioramenti visibili.

“Dietro le transenne continuano ad accumularsi rifiuti, bottiglie, cartoni e indumenti. Degli operai, anche oggi, nessuna traccia”. È quanto afferma una residente di una delle strade limitrofe a via del Porcellana dove, da circa un anno, è presente un cantiere “fantasma”. FirenzeToday ne aveva parlato già il 9 gennaio 2026 quando, a richiamare l’attenzione sullo stato di degrado, erano stati i commercianti della strada. “Vogliamo denunciare pubblicamente una situazione diventata oramai insostenibile. Un cantiere aperto a febbraio 2025 è ancora oggi in uno stato di totale abbandono, tra sporcizia e pericoli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

“Cantiere infinito e degrado”. La denuncia di residenti e commercianti: “Un anno per 50 metri di cantiere” / VIDEOResidenti e commercianti segnalano una lunga sospensione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto avviati da Publiacqua, iniziati a febbraio 2024 e ancora in corso dopo quasi un anno.

