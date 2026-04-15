La Pennicanza Fiorello-Sal Da Vinci legge del ‘divorzio’ Trump-Meloni e sviene

Durante una diretta de La Pennicanza, Fabrizio Biggio ha intervistato Fiorello interpretando Sal Da Vinci, che ha espresso tristezza per il declino del successo e ha scherzato su questioni di stile e abitudini personali. Nel corso dell'intervista, si è parlato anche di un presunto ‘divorzio’ tra figure pubbliche, con riferimenti a un ex presidente e a un’altra figura di rilievo, suscitando discussioni tra i presenti. A un certo punto, Fiorello, interpretando Sal Da Vinci, si è accasciato a terra improvvisamente.

A ‘La Pennicanza‘, Fabrizio Biggio intervista Fiorello nei panni di un improbabile Sal Da Vinci: “Sono triste. il successo finisce e poi a chi li lascio i papillon? E tutte queste sopracciglia? Io anche quando vado al ristorante e mi portano il tiramisù scomposto mi sento male“. Biggio gli mostra l’articolo ‘Trump e Meloni, il divorzio’ e Sal si sente male: l’artista non può sentire parole come ‘divorzio’, ‘lasciarsi’, ‘separarsi’. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Pennicanza, Fiorello-Sal Da Vinci legge del ‘divorzio’ Trump-Meloni e sviene Notizie correlate Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci conteso. “Vi prenderemo a randellate”Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 9 marzo. Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da VinciFiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 15 aprile de La Pennicanza. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Pennicanza, Fiorello ironico su Cannes: Niente Italia? Siamo i Gattuso del cinema!; Sal Da Vinci ‘demolito’ (per sbaglio) da Fiorello: la gag assurda dello showman a La Pennicanza; Fiorello, la rivelazione intimissima su Amadeus: Cosa fa a letto. La reazione (in diretta) di Giovanna Civitillo; La Pennicanza, Fiorello: Io il 7 giugno su Rai 1 per Baudo? Non ne so niente!. La Pennicanza, Fiorello-Sal Da Vinci legge del ‘divorzio’ Trump-Meloni e svieneA 'La Pennicanza', Fabrizio Biggio intervista Fiorello nei panni di un improbabile Sal Da Vinci: Sono triste… il successo finisce e poi a chi li lascio i ... lapresse.it Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da VinciFiorello a La Pennicanza ospita l’intervista a Sal Da Vinci (fake) che è vittima di una crisi respiratoria dopo che si è parlato di divorzio. dilei.it «Quel programma è un po’ una maledizione. » Con queste parole, Fiorello ha scherzato con Michelle Hunziker, che si prepara a presentare Super Karaoke su Canale5. Dopo che la versione guidata da Angelo Pintus è passata quasi inosservata, il format sta facebook