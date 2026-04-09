Nella puntata del 9 aprile di “La volta buona” condotta da Caterina Balivo, l’attrice ha condiviso alcuni dettagli sui suoi interventi di chirurgia estetica. Ha spiegato che, dopo i cinquant’anni, la mascella si è abbassata e la punta del naso è tornata visibile, cosa che non accadeva più quando aveva un volto più quadrato. Nadia Rinaldi ha parlato apertamente delle sue scelte estetiche senza entrare in dettagli tecnici.

Nadia Rinaldi è stata ospite a “La volta buona” di Caterina Balivo, nella puntata di oggi 9 aprile, per raccontare gli interventi di lifting al viso e intervento al naso. “Diciamo che dopo 50 anni la mascella comincia a scendere, no? – ha detto -E quindi viene qui una sorta di curva che comincia a dare un po’ fastidio. Quindi quando vai al trucco in televisione o al cinema, fai il contour, scurisci qua, mettiti. E niente, abbiamo voluto ridare un po’ di tonicità a questo male”. Beppe Convertini, tra gli ospiti in studio ha ribadito: “Devo dire la verità che comunque eri bella lo stesso, eh? Noi stavamo commentando prima le immagini. Cioè per me eri bellissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo i 50 anni la mascella scende. Mi è ritornata la punta, che non vedevo più perché ero diventata un po’ quadrata”: Nadia Rinaldi sul lifting al viso e intervento al naso

Nadia Rinaldi, il drammatico intervento che le ha cambiato la vita: cosa è successo?Nadia Rinaldi, ospite a La volta buona, ha raccontato la sua lunga e difficile rinascita fisica e personale.

Elisa: “Ultimamente mi ero anche un po’ persa, mi ero bloccata per una una crisi subdola. Questo disco parla di cambiamento, di trasformazione, di dolore. Sono stata più sociopolitica del solito”Elisa ha pubblicato l’ultimo album “Ritorno al futuro/Back to the Future” nel 2022, l’undicesimo della sua carriera.

Dopo i 50 anni la mascella scende. Mi è ritornata la punta, che non vedevo più perché ero diventata un po’ quadrata: Nadia Rinaldi sul lifting al viso e intervento ...L'attrice ha spiegato i motivi degli interventi estetici: Dopo 50 anni la mascella comincia a scendere e volevo ridare tonicità ... ilfattoquotidiano.it

Nadia Rinaldi pochi giorni fa ha fatto il lifting al viso: ha davvero 20 anni di meno?Nadia Rinaldi a La volta buona mostra il nuovo intervento estetico, ha appena fatto il lifting al viso ... ultimenotizieflash.com