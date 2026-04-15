Mercoledì sera si giocherà la partita tra il Bayern Monaco e il Real Madrid, due delle squadre più blasonate della Champions League. L'incontro si svolgerà in Germania e sarà seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo. La sfida rappresenta una delle tappe più attese della fase a eliminazione diretta, con entrambe le squadre che puntano a consolidare la propria posizione nel torneo.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Quella tra Bayern Monaco e Real Madrid - in programma stasera alle 21 - è una delle classiche più affascinanti del calcio europeo per storia e tradizione. Questa volta in palio c'è la semifinale di Champions League, e alla luce di quanto capitato nella sfida di andata sarà un mercoledì sera da passare rigorosamente in casa davanti alla tv. Al Bernabeu ha vinto il Bayern per 2-1, al termine di una sfida ricchissima di emozioni, con due squadre a trazione offensiva che hanno costruito azioni da gol in serie.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La partitissima del mercoledì di Champions è Bayern Monaco-Real Madrid

Perché la forma del Bayern è inutile contro il madrid in champions league.

Notizie correlate

Leggi anche: Bayern Monaco vs Real Madrid, ritorno quarti di finale Champions League 2025/2026

Champions 2025/26 Bayern Monaco - Real Madrid (diretta Prime Video) Quarti RitornoBayern Monaco - Real Madrid in diretta su Prime Video orario, telecronaca e tutto sulla sfida di Champions League.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: UCL - Al Bayern Monaco il primo round della partitissima col Real Madrid. Havertz gela l'Alvalade.

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid stasera (anche gratis) in streamingI tedeschi sono favoriti dopo la vittoria per 2-1 nell'andata dei quarti di Champions League. Ecco come seguire il match in diretta e rivederlo dopo ... gqitalia.it

Pagina 0 | Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orarioLa squadra di Vincent Kompany ospita la formazione di Alvaro Arbeloa all'Allianz Arena: le probabili scelte dei due allenatori ... corrieredellosport.it