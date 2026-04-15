Champions 2025 26 Bayern Monaco - Real Madrid diretta Prime Video Quarti Ritorno

Questa sera si tiene il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Bayern Monaco e il Real Madrid, trasmesso in diretta su Prime Video. La partita si svolge in Germania e vede le due squadre affrontarsi dopo l’andata giocata in Spagna. L'incontro si svolge nel tardo pomeriggio e sarà visibile in streaming con commento in italiano. La sfida determina quale delle due squadre accederà alle semifinali della competizione.

Bayern Monaco - Real Madrid in diretta su Prime Video orario, telecronaca e tutto sulla sfida di Champions League. Il fischio d’inizio all’ Allianz Arena non è solo l’atto conclusivo di una sfida tra titani, ma il momento della verità per quello che, a conti fatti, rimane il " Classico " per eccellenza del calcio europeo. Bayern Monaco e Real Madrid si ritrovano l’una di fronte all’altra in una notte che profuma di storia, con il peso di una semifinale di ritorno che riparte dall’esiguo ma pesantissimo vantaggio di 2-1 conquistato dai bavaresi al Bernabéu. È una partita che mette a confronto due mondi opposti: da una parte un Bayern che...🔗 Leggi su Digital-news.it

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