Bayern Monaco vs Real Madrid ritorno quarti di finale Champions League 2025 2026
Il match tra Bayern Monaco e Real Madrid si gioca come ritorno dei quarti di finale della Champions League 20252026. Dopo la vittoria per 2-1 della squadra tedesca all’andata, si riprende con entrambe le formazioni in corsa per il passaggio del turno. La partita si svolge in un clima di incertezza, con i madrileni che cercano di ribaltare il risultato.
Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 20252026. Il 2-1 maturato all’andata in favore dei bavaresi lascia ancora tutto aperto, con gli spagnoli che cercano la rimonta per continuare la loro corsa europea. Bayern Monaco vs Real Madrid si giocherà mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 21 presso l’Allianz Arena BAYERN MONACO-REAL MADRID: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bavaresi vogliono provare a rendere leggendaria questa stagione assicurandosi tutti i titoli a disposizione. La squadra di Kompany, infatti, è ancora in corsa per tutto, dal campionato, dove è saldamente in vetta alla classifica, alla coppa nazionale, dove dovrà giocare la semifinale con il Bayer Leverkusen.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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