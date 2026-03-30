Durante il fine settimana di Pasqua, il Peter Pan Club di Misano Adriatico sarà teatro di due eventi principali. Sabato 4 aprile, torna la serata VidaLoca, un evento che unisce le sonorità urban e pop, trasmesso regolarmente su Radio 105. Inoltre, è previsto un ospite speciale, il rapper Guè, che parteciperà come super guest alla serata.

Per il fine settimana di Pasqua il punto di riferimento è il Peter Pan Club di Misano Adriatico. Sabato 4 aprile, torna la serata VidaLoca, che da sempre coniuga al meglio le sonorità urban e pop: uno show e un format che si rinnova di continuo e che è protagonista tutti i weekend su Radio 105 e sulle reti Mediaset. L'ospite speciale di domenica 5 aprile è Guè. Personaggio chiave nella storia del rap italiano, Guè Pequeno è stato il primo artista nostrano a firmare per la Def Jam Recordings, la storica label americana che nel 1984 esordì con i brani di LL Cool J e dei Beastie Boys. Guè è un talento puro sin dagli esordi con le Sacre Scuole, per poi imporsi definitivamente con i Club Dogo e costruire una carriera solista solida, influente e costantemente al passo con i tempi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Guè super guest del weekend pasquale al Peter Pan. Torna anche il VidaLoca

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