Guè super guest del weekend pasquale al Peter Pan Torna anche il VidaLoca
Durante il fine settimana di Pasqua, il Peter Pan Club di Misano Adriatico sarà teatro di due eventi principali. Sabato 4 aprile, torna la serata VidaLoca, un evento che unisce le sonorità urban e pop, trasmesso regolarmente su Radio 105. Inoltre, è previsto un ospite speciale, il rapper Guè, che parteciperà come super guest alla serata.
Per il fine settimana di Pasqua il punto di riferimento è il Peter Pan Club di Misano Adriatico. Sabato 4 aprile, torna la serata VidaLoca, che da sempre coniuga al meglio le sonorità urban e pop: uno show e un format che si rinnova di continuo e che è protagonista tutti i weekend su Radio 105 e sulle reti Mediaset. L'ospite speciale di domenica 5 aprile è Guè. Personaggio chiave nella storia del rap italiano, Guè Pequeno è stato il primo artista nostrano a firmare per la Def Jam Recordings, la storica label americana che nel 1984 esordì con i brani di LL Cool J e dei Beastie Boys. Guè è un talento puro sin dagli esordi con le Sacre Scuole, per poi imporsi definitivamente con i Club Dogo e costruire una carriera solista solida, influente e costantemente al passo con i tempi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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