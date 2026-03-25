Trent’anni del negozio Peter Pan Targa alla titolare Elena Zocchi

Domenica si celebra il trentennale del negozio di abbigliamento “Peter Pan” a San Mauro Pascoli, gestito dalla titolare Elena Zocchi, che ha fondato l’attività trent’anni fa. La cerimonia prevede l’apposizione di una targa commemorativa in occasione del traguardo raggiunto. La presenza di clienti e cittadini sottolinea il ruolo storico del negozio nel centro del paese.

Trent’anni da protagonista in negozio. Elena Zocchi, fondatrice e titolare dell’attività di abbigliamento ’ Peter Pan ’ a San Mauro Pascoli, domenica festeggerà il traguardo in quello che è diventato un negozio identitario del cuore per il paese. Sabrina Baldazzi, responsabile Confartigianato del Rubicone a cui l’attività è associata, le ha consegnato ieri mattina una targa a riconoscimento del valore di un’impresa che ha contribuito a rafforzare l’attrattività del centro. Domenica dalle 16 intrattenimento per bambini e merenda di dolci aperta a tutti. "Aprii il negozio il 26 marzo 1996 – rievoca Elena Zocchi – inizialmente specializzato nell’ abbigliamento per bambini, poi l’offerta si è ampliata anche ad altri capi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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