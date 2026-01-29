Presentata oggi in Triennale l’edizione 2026 del Salone del Mobile Tra le novità la rassegna Raritas e una nuova sezione in collaborazione con Rem Koolhaas

Oggi in Triennale è stata presentata ufficialmente l’edizione 2026 del Salone del Mobile. La fiera si svolgerà a Rho Fiera dal 21 al 26 aprile, con molte novità. Tra le principali, una rassegna chiamata “Raritas” e una nuova sezione realizzata in collaborazione con l’architetto Rem Koolhaas. Gli organizzatori annunciano che l’evento, alla sua 64ª edizione, occuperà più di 169 mila metri quadrati, promettendo un’edizione ricca di innovazioni e sorprese per

L a 64ª edizione del Salone del Mobile si terrà a Rho Fiera dal 21 al 26 aprile 2026. Con una superficie di oltre 169.000 metri quadrati e più di 1.900 espositori, si conferma la principale manifestazione fieristica dedicata al design. Nelle parole della presidente Maria Porro, “ un luogo dove l’industria si incontra, il pensiero si articola e il futuro si progetta ”. Design Week, una libreria di luce nel cortile di Brera al Fuorisalone X Salone del Mobile 2026: la nuova “fiera nella fiera”. Per la prima volta il Salone del mobile apre al contract, settore in notevole espansione, con uno spazio dedicato alle grandi forniture per il real estate, l’hospitality, il retail e la nautica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Presentata oggi in Triennale l’edizione 2026 del Salone del Mobile. Tra le novità, la rassegna “Raritas” e una nuova sezione in collaborazione con Rem Koolhaas Approfondimenti su Salone del Mobile 2026 Salone del Mobile, nell'edizione 2026 debutta Raritas con le icone del design Salone del Mobile, 22mila presenze per l’edizione speciale del ventennale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Salone del Mobile 2026 Argomenti discussi: La provincia dell’Ogliastra approva il Programma triennale dei Lavori pubblici; Concorso Unico RIPAM Laureati 2026 da 1340 posti - Hai tempo fino alle 18 di oggi per partecipare; Presentato alle famiglie il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto Hero Paradiso-San Giovanni Bosco; Volvo Studio Milano 2026: nuovi orizzonti tra tecnologia e cultura.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.