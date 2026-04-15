La nostalgia per PES pubblicato un manga in cui il protagonista si reincarna dentro il videogioco

Un nuovo manga isekai ha come protagonista un personaggio che si reincarna all’interno del videogioco PES, noto anche come eFootball. La pubblicazione si inserisce nel fenomeno di rievocazione della serie, che ha raggiunto oltre un miliardo di download complessivi. La storia si concentra sulla vita del protagonista all’interno della Master League, offrendo ai fan della serie un’immersione nel mondo virtuale che ha fatto appassionare milioni di giocatori nel corso degli anni.