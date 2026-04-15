La nostalgia per PES pubblicato un manga in cui il protagonista si reincarna dentro il videogioco
Un nuovo manga isekai ha come protagonista un personaggio che si reincarna all’interno del videogioco PES, noto anche come eFootball. La pubblicazione si inserisce nel fenomeno di rievocazione della serie, che ha raggiunto oltre un miliardo di download complessivi. La storia si concentra sulla vita del protagonista all’interno della Master League, offrendo ai fan della serie un’immersione nel mondo virtuale che ha fatto appassionare milioni di giocatori nel corso degli anni.
Dal miliardo di download di eFootball al manga isekai dedicato alla Master League: viaggio nella nostalgia di PES. L'ultimo capitolo della storica rivalità con FIFA per contendersi il pubblico del calcio videoludico passa da That Time I Got Reincarnated in PES.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il ritorno di Alexia: «Sono pronta per ripartire. La nostalgia degli anni ’90? Non mi sorprende, era un periodo in cui si stava bene». L’intervistaIl 26 marzo al Fabrique di Milano andrà in scena il ritorno in grande stile di Alexia, icona assoluta della dance all’italiana anni ’90.
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