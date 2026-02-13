Al Meyer nasce StomyCraft il videogioco con cui i bambini imparano a gestire la stomia VIDEO
Un progetto del reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale che unisce cura, educazione e inclusione grazie alla gamification Imparare a gestire la stomia attraverso il gioco. È il senso del progetto “StomyCraft” che è stato lanciato nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Meyer. Qua i pazienti trovano una postazione con computer dedicata a questo speciale videogioco, ispirato al famoso Minecraft. L’iniziativa è nata dalla collaborazione di un team multidisciplinare del Meyer, in cui è coinvolto il Dipartimento delle professioni sanitarie, le infermiere coordinatrici e le infermiere della Chirurgia Pediatrica e della Terapia intensiva) insieme alla Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
