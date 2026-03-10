Il Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato ufficialmente che da ottobre 2026 Beatrice Venezi ricoprirà il ruolo di direttore musicale per un mandato di quattro anni. La nomina, confermata oggi, ha scatenato diverse polemiche tra i membri del settore e il pubblico. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del teatro.

Venezia, 10 marzo 2026 – Tutto confermato. Da ottobre 2026, e per i prossimi quatto anni, Beatrice Venezi sarà “direttore“ musicale della Fenice. Dopo mesi di polemiche e proteste (con gli orchestrali e i sindacati sulle barricate), il Consiglio di indirizzo si è riunito oggi con il presidente, il sindaco Luigi Brugnaro, per ratificare la nomina della direttrice musicale. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha motivato la propria decisione con una lunga relazione in cui, rivolgendosi direttamente ai consiglieri, precisa di voler rendere note le ragioni della sua scelta per via del suo "senso di responsabilità istituzionale" e della “attenzione mediatica" intorno alla vicenda, assicurando di "tenere conto" del loro "parere di approvazione o di dissenso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beatrice Venezi nuovo direttore del Teatro la Fenice di Venezia: la nomina (ufficiale) fra le polemiche

