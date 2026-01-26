Teatro Alighieri Emanuele Masi è il nuovo direttore artistico di opera e danza

Il Teatro Alighieri annuncia il cambio alla guida della stagione di opera e danza: Emanuele Masi assume il ruolo di direttore artistico. Con i lavori per il nuovo cartellone già in corso, questa nomina segna un momento di rinnovamento e continuità per il teatro, che prosegue nel suo percorso di valorizzazione delle espressioni artistiche liriche e coreutiche.

Masi assume l’incarico per il triennio 2026-28, raccogliendo il testimone di Angelo Nicastro. Il sindaco: "Rappresenterà un sicuro arricchimento per la Stagione e per la città stessa" Mentre fervono i preparativi per l’apertura del nuovo cartellone lirico, si rinnova la guida: della Stagione di opera e danza del Teatro Alighieri: Emanuele Masi è il nuovo direttore artistico. La presentazione si è tenuta questa mattina. L’assegnazione a Masi dell’incarico per il triennio 2026-28 conclude il percorso iniziato a ottobre con la pubblicazione dell’avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

’Opera Alighieri’: "Scuola di danza ma anche di vita"L’Opera Alighieri rappresenta un luogo dedicato alla formazione artistica e personale, un punto di riferimento per appassionati e professionisti.

Leggi anche: Il Teatro Verdi conferma Calesso, ma il volto nuovo è il direttore artistico: ecco chi è

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Emanuele Masi è il nuovo direttore artistico di opera e danza del Teatro Alighieri (foto Massimo Argnani).

Emanuele Masi nuovo direttore artistico del Teatro Alighieri di RavennaEmanuele Masi è il nuovo direttore artistico della stagione d'opera e danza del Teatro Alighieri di Ravenna per il triennio 2026-28, raccogliendo il testimone del direttore uscente Angelo Nicastro che ... ansa.it

Emanuele Masi è il nuovo direttore artistico di opera e danza del Teatro Alighieri (foto Massimo Argnani)Condividi Emanuele Masi è il nuovo direttore artistico di opera e danza del Teatro Alighieri Emanuele Masi, nuovo direttore artistico di opera e danza del Teatro Alighieri Foto d ... ravennatoday.it

Un dialogo tra pianoforte e violoncello che attraversa epoche e linguaggi musicali, unendo emozione e impegno sociale. È questo lo spirito di “Melodies”, il concerto in programma mercoledì 5 febbraio nella Sala Corelli del Ridotto del Teatro Alighieri di Rave facebook

#stagioneopera Ambizione, potere e colpa: Macbeth di Verdi inaugura la nuova stagione del Teatro Alighieri di Ravenna. Ven 30/1 h20 – Dom 1/2 h15.30 Vassallo, Santoro, Scandiuzzi Dir. Giuseppe Finzi Un capolavoro oscuro e potentissimo. x.com