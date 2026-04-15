Un insulto di troppo, un patteggiamento e un obiettivo importante che rischia di essere compromesso a causa delle complicazioni burocratiche nel calcio. La multa inflitta a un ex dirigente, annunciata senza l’approvazione ufficiale della Federazione, solleva dubbi sulla validità delle sanzioni e sul rispetto delle procedure previste. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le istituzioni sportive e le autorità giudiziarie.

Un insulto di troppo, un patteggiamento e un nobile intento che rischia di schiantarsi contro il muro della burocrazia del pallone. Il caso che vede protagonista l’allenatore del Napoli Antonio Conte, l’arbitro Gianluca Manganiello e il legale di diritto sportivo Mattia Grassani sta prendendo una piega paradossale: quello che doveva essere un risarcimento morale rischia di trasformarsi in un danno indiretto concreto per chi combatte ogni giorno in prima linea contro il cancro. Al centro del cortocircuito c’è l’offesa che il tecnico del Napoli indirizzò all’arbitro Manganiello durante la sfida di Coppa Italia tra gli azzurri e il Como dello scorso 10 febbraio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La multa di Conte all’Ant: "Ma dalla Figc non c’è l’ok"

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