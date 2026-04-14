Corriere dello Sport | Conte multa e beneficenza bloccata | rischio squalifica senza ok della Figc

Un episodio legato a un allenatore sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato, una multa e una donazione benefica sono state bloccate, lasciando in sospeso la possibilità di una squalifica. La questione riguarda un procedimento disciplinare che non ha ancora ottenuto l’approvazione della federazione nazionale, creando una situazione paradossale e controversa.

"> Una vicenda che va oltre il campo e che rischia di trasformarsi in un paradosso. Come racconta Chiara Zucchelli del Corriere dello Sport, la multa da 6mila euro comminata ad Antonio Conte dopo l’episodio con l’arbitro Manganiello in Napoli-Como potrebbe non finire dove previsto: in beneficenza. Chiara Zucchelli del Corriere dello Sport ricostruisce i fatti: la squalifica iniziale di quattro giornate era stata convertita, d’intesa con la Procura Federale, in un’ammenda destinata a una causa solidale. Su proposta dello stesso Conte, assistito dall’avvocato Mattia Grassani, la cifra doveva essere devoluta all’ANT, associazione che si occupa di assistenza domiciliare gratuita per malati oncologici.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte, multa e beneficenza bloccata: rischio squalifica senza ok della Figc” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte evita la squalifica: multa e beneficenza dopo il caso Manganiello” Corriere dello Sport: “Napoli, tutto su Hojlund: Conte senza alternative”Corriere dello Sport: “Napoli, tutto su Hojlund: Conte senza alternative”"> Il Napoli si aggrappa a Hojlund per il finale di stagione. Argomenti più discussi: Conte e De Laurentiis: il futuro si deciderà in un vertice a Ischia, ecco quando; Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale; Conte non molla lo Scudetto: Il sogno non è spento. Il primo gol? Ecco cosa ho detto ai ragazzi; Conte: Io ct dell'Italia? Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione. E da Hollywood arriva la risposta di De Laurentiis. L'Europa siamo noi: il podcast del Corriere sui temi caldi dell'Unione. L'iniziativa tra carta e web prevede quattro tappe, fino al 4 maggio: saranno affrontati i problemi urgenti e le soluzioni, dalla casa al clima, dall'Ai al lavoro - facebook.com facebook . @PaoloCond sul @Corriere: " @acmilan, rendimento 'disperante' degli attaccanti. Tanto che #Allegri ..." - #MilanUdinese #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com