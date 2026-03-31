Conte multa di 6.000 euro ma evita la sospensione dopo insulti agli arbitri

Antonio Conte è stato multato di 6.000 euro a seguito di comportamenti considerati offensivi nei confronti degli arbitri durante una partita. Non sono state adottate sanzioni più severe, come la sospensione dalle competizioni. La decisione è stata comunicata dalle autorità sportive, che hanno valutato il comportamento dell’allenatore nel corso dell’evento.

"> Antonio Conte e la Polemica con il Riferimento: Gli Sviluppi Recenti. NAPOLI, ITALIA – 10 FEBBRAIO: Antonio Conte, allenatore dell’SSC Napoli, discute animatamente con l’arbitro Giovanni Ayroldi durante la partita di Coppa Italia tra SSC Napoli e Como 1907 allo Stadio Diego Armando Maradona il 10 febbraio 2026. (Foto di Francesco PecoraroGetty Images) La tensione nel mondo del calcio italiano ha preso una piega interessante dopo la recente eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, in una partita che ha sollevato non poche polemiche. Mentre la squadra partenopea si preparava ad affrontare Como 1907, Antonio Conte ha attirato l’attenzione mediatica non solo per il risultato finale, ma per le sue infuocate reazioni nei confronti della terna arbitrale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte multa di 6.000 euro, ma evita la sospensione dopo insulti agli arbitri. Articoli correlati Napoli, Conte sceglie la via del patteggiamento dopo gli insulti a Manganiello: multa ma niente squalifica!Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte evita la squalifica: multa e beneficenza dopo il caso Manganiello” Insulti razzisti e omofobi. Arbitri nel mirino dei tifosi. Maxi multa a due societàAmeglia (La Spezia), 28 febbraio 2026 – Insulti pesanti, poi quelle parole che alle orecchie di due giovani arbitri sono suonate come offese di... Antonio Conte perde la testa e viene espulso dall’arbitro Doveri. Ecco cosa ha detto #antonioconte