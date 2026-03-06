Trump all’Iran | Si arrenda Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron Da Teheran nuova ondata di missili su Israele – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto all’Iran di arrendersi, mentre un vertice tra leader di Italia, Regno Unito, Germania e Francia si è svolto per discutere di una risposta condivisa alla crescente tensione in Medio Oriente. Nel frattempo, Teheran ha lanciato una nuova ondata di missili contro Israele, aumentando la complessità della situazione. Le conversazioni puntano a rafforzare la diplomazia e il coordinamento militare tra i paesi coinvolti.

Lavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare » in risposta all’ escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran e dalla risposta di Teheran. Questo emergerebbe, secondo Downing Street, nella telefonata tra i quattro leader d’Italia, Regno Unito, Germania e Francia, ovvero Giorgia Meloni, Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto su Truth che non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non sulla « resa incondizionata » e solo dopo «la selezione di un leader o di leader bravi e accettabili». Nella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

