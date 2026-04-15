La morte in campo di mister Canuti | Dolore difficile da accettare E la procura dispone accertamenti

La morte di mister Giuseppe Canuti, avvenuta durante una partita nel pomeriggio di ieri, ha sconvolto la comunità sportiva locale. L’allenatore, che si trovava sul campo mentre svolgeva il suo ruolo, è stato colto da un malore improvviso. La procura ha avviato accertamenti per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici, familiari e sportivi che lo conoscevano.

Macerata, 15 aprile 2026 – Ha gettato nello sconforto Morrovalle e il mondo del calcio provinciale, la tragica scomparsa di mister Giuseppe Canuti mentre era sul rettangolo verde a fare ciò di cui più era appassionato: allenare i ragazzi. Il tecnico 59enne dopo la fine del primo tempo tra gli Allievi del suo San Claudio e il Trodica si è accasciato a bordocampo per poi non riprendersi e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, durati oltre quaranta minuti. L’ultimo saluto Ancora da stabilire la data del funerale in quanto la salma, che si trova all’obitorio di Macerata, non è stata riconsegnata ai familiari. Come disposto dal sostituto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La morte in campo di mister Canuti: “Dolore difficile da accettare”. E la procura dispone accertamenti Leggi anche: Muore due anni dopo l’incidente. La procura dispone accertamenti. L’ipotesi dell’omicidio stradale Morte di Luana . La procura fa appello contro l’assoluzione . Nuovi accertamentiNon è ancora finita la vicenda processuale legata alla morte di Luna D’Orazio, l’operaia di 22 anni stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando il...