Muore due anni dopo l’incidente La procura dispone accertamenti L’ipotesi dell’omicidio stradale

Due anni dopo un incidente stradale in cui un uomo di 68 anni rimase ferito, quest’ultimo è deceduto. La procura ha disposto accertamenti e sta valutando l’ipotesi di omicidio stradale. L’incidente avvenne il 13 luglio 2024, quando un’auto tagliò la strada allo scooter su cui viaggiava. La vittima aveva riportato lesioni gravi.

Aveva riportato lesioni gravi dopo l’incidente del 13 luglio 2024. Un’auto tagliò la strada al suo scooter e un 70enne (all’epoca 68enne) rimase ferito. Dopo l’incidente era scaturito un processo nei confronti della conducente della macchina che lo aveva investito. Lunedì avrebbe dovuto tenersi un’udienza in tribunale a Ferrara, ma è stata rinviata perché l’anziano è morto il 5 marzo scorso. Il pubblico ministero ha quindi chiesto di effettuare accertamenti. La procura vuole appurare se ci sia un collegamento o meno tra la morte del 70enne e le gravi ferite riportate a causa dell’incidente del 13 luglio 2024. L’accertamento verrà svolto nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

