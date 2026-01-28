Musei San Domenico in attesa della grande mostra sul Barocco un focus con il direttore Gianfranco Brunelli

Il Museo Civico San Domenico si prepara alla grande mostra sul Barocco, che aprirà i battenti il 21 febbraio 2026. Prima dell’evento, Fidapa Italy Sezione di Forlì e l’Associazione Aurora hanno organizzato un incontro con il direttore Gianfranco Brunelli. L’obiettivo è far conoscere meglio il percorso espositivo e creare attesa tra il pubblico. Brunelli ha spiegato come la mostra metterà in luce capolavori e aspetti poco noti di un’epoca fondamentale per l’arte italiana.

In attesa di poter vedere dal vivo le oltre 200 opere in mostra, tra lavori di Bernini, Guercino, Rubens e Fontana e Boccioni, il dottor Brunelli introdurrà l'esposizione "Barocco. Il Gran Teatro delle Idee" raccontando la storia di un movimento culturale, l'analisi del ruolo di Roma, il racconto dei protagonisti che ne plasmarono le forme, le committenze che ne sostennero lo sviluppo e le strategie di rappresentazione del potere che ne determinarono l'evoluzione. L'appuntamento è in programma per venerdì 30 gennaio (ore 18.30) a palazzo Albicini.

