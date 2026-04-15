Nella recente puntata del programma condotto da Francesca Fagnani, l’attrice Giulia Michelini ha fatto alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione. Durante l’intervista, ha descritto la sua presenza nel mondo dello spettacolo come “fuori dal circoletto come una sedia a sdraio”. La sua sincerità è stata definita “sicuramente”, mentre il termine “belva” è stato usato per commentare il suo atteggiamento.

“Belva forse, sincera sicuramente”. Potrebbe riassumersi così la nuova ospitata di Giulia Michelini nel programma di interviste condotto da Francesca Fagnani, tornato in onda in una puntata già destinata a far discutere. Con il suo stile diretto, fuori dagli schemi e spesso lontano dalle logiche televisive tradizionali, l’attrice si è raccontata senza filtri, alternando ironia, leggerezza e momenti di profonda sincerità. “La gente dice che so’ pazza!”, confida subito la Michelini, mettendo in chiaro il tono dell’intervista e il suo approccio spontaneo alla vita pubblica e privata. L’esperienza con l’ayahuasca e le confessioni senza filtri. Durante il confronto con Francesca Fagnani, emerge anche un passaggio legato a una recente esperienza personale definita “curativa” dall’attrice: l’uso dell’ayahuasca.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - La Michelini a Belve: “fuori dal circoletto come una sedia a sdraio”

Belve anticipazioni, Giulia Michelini: “Fuori dal circoletto come una sedia a sdraio”ABelvesarà ospiteGiulia Michelini, insieme a lei Carlo Conti e Francesco Chiofalo.

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Leggo. . Giulia Michelini non delude le aspettative e trasforma lo studio di Belve in un concentrato di pura energia e verità. Nella puntata che segna il ritorno del programma cult di Rai2, l'attrice risponde colpo su colpo alle domande di Francesca Fagnani, rega - facebook.com facebook

Giulia Michelini irresistibile a Belve, un'intervista in cui l'attrice divertita non si risparmia: "La gente dice che so pazza!". x.com