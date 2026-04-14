ABelvesarà ospiteGiulia Michelini, insieme a lei Carlo Conti e Francesco Chiofalo. Stando alle prime anticipazioni diffuse dal programma, l’attrice parlerà del suo percorso da attrice che è cambiato nel corso del tempo, ma anche del suo legame speciale con il figlio. A ciò si aggiunge un aneddoto che riguarda cosa faMicheliniquando è sola: le piace ruttare. Ospite aBelve Giulia Micheliniconfesserà che ha fatto uso di droghe: “Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me. Ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni”.Poi stuzzicherà la conduttrice proponendole di provare insieme, a cui Fagnani risponderà: “Chissà che vediamo”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve anticipazioni, Giulia Michelini: “Fuori dal circoletto come una sedia a sdraio”

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