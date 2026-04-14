Stasera, l’attrice Giulia Michelini sarà ospite di un programma televisivo condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, ha commentato con spontaneità alcuni aspetti della sua vita, tra cui un episodio imprevisto che ha attirato l’attenzione dei media. La sua presenza in trasmissione ha suscitato curiosità tra il pubblico, soprattutto per alcune dichiarazioni che si discostano dal tono tipico delle interviste tradizionali.

Belva forse, sincera sicuramente. Stasera Giulia Michelini torna in tv, ospite del programma di interviste di Francesca Fagnani. Con il suo fare antitelevisivo e quel mix di ingenuità e autoironia che da sempre la contraddistingue, l’attrice non si risparmia neanche in questo caso. “ La gente dice che so’ pazza! ”, confida a proposito. Quando la conduttrice le ricorda alcune dichiarazioni su una recente “esperienza orientale” legata alle droghe, lei risponde con onestà: Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me! Ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni. Andiamo insieme?. Immancabile la domanda su pregi e difetti, e su questi ultimi la Michelini non si trattiene: Spesso rutto! È liberatorio, viene proprio su da sé, a volte mi sveglio la mattina e.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giulia Michelini rutta! E a Belve aggiunge: “Fuori dal circoletto come una sedia a sdraio”

Belve anticipazioni, Giulia Michelini: “Fuori dal circoletto come una sedia a sdraio”ABelvesarà ospiteGiulia Michelini, insieme a lei Carlo Conti e Francesco Chiofalo.

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