La memoria di Panunzio ' calpestata' lo sfogo della nuora Giovanna | Foggia merita le nostre scelte?

Giovanna Belluna Panunzio, nuora di un imprenditore, ha espresso un forte dissenso riguardo alle decisioni prese nella città di Foggia. Nel suo intervento, ha chiesto se le scelte fatte siano state giuste e se questa comunità meritasse il sacrificio di suo marito, Giovanni Panunzio. La donna ha sottolineato che la memoria del suo familiare viene considerata in modo discutibile e ha fatto domande sulla validità delle decisioni prese in passato.