Collettivi rossi assediano il Nazareno nel Giorno della Memoria Lo sfogo della Picierno | è pericoloso
Nel Giorno della Memoria, il Pd di Elly Schlein si trova al centro di una contestazione che ha portato a un assedio del Nazareno. La deputata Picierno ha espresso preoccupazione, sottolineando i rischi di un episodio che, oltre a essere simbolico, rischia di creare tensioni e pericoli nel contesto politico. Un momento di riflessione sulla delicatezza di questa giornata e sulle sue implicazioni.
Il Giorno della Memoria, per il Pd di Elly Schlein, si trasforma nel giorno del paradosso e dell’assedio. Mentre il mondo ricorda l’orrore del secolo scorso, davanti al Nazareno si danno appuntamento i collettivi della sinistra estrema per una manifestazione “contro il sionismo”. Un affronto che ha fatto saltare i nervi a Pina Picierno in testa a tutti, che ha deciso di non usare mezzi termini. Shoah, Picierno tra solidarietà a Elly Schlein e monito al Pd. Sì, perché in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo non ha girato intorno a indignazione e sgomento suscitate (come in moltissimi altri e da più fronti) dall’iniziativa in merito al sit-in e ai presidi per la Palestina e contro il “sionismo” annunciati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
