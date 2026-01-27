Giornata della Memoria la Shoah come ferita ancora aperta che interroga le nostre coscienze

La Giornata della Memoria invita a riflettere sulla Shoah e sulle sue conseguenze ancora presenti. È un’occasione per ricordare le vittime e mantenere viva la memoria, affinché simili tragedie non si ripetano. Un momento di consapevolezza e rispetto, che ci invita a interrogare le nostre coscienze e a promuovere valori di tolleranza e umanità.

C'è un silenzio particolare che accompagna la Giornata della Memoria. Non è vuoto: è denso, pesante, carico di nomi, volti, vite spezzate. È il silenzio dei sei milioni di ebrei assassinati nella Shoah, ma anche quello di rom, oppositori politici, disabili, omosessuali, di tutti coloro che furono.

