Recentemente si è concluso un incontro presso il Ministero dell’Ambiente a Roma, durante il quale è stato ribadito il rifiuto della città a un progetto legato a Energas. La decisione è stata comunicata attraverso un video diffuso dalla rappresentante della cittadina, che ha confermato la posizione contraria alla realizzazione dell’impianto. La questione riguarda le modalità di sviluppo e le implicazioni ambientali del progetto Energas nella zona.

Da poco abbiamo terminato l'incontro presso il Ministero dell' Ambiente a Roma. Erano presenti, oltre a noi, l'Assessore Regionale Raffaele Piemontese con il capo Dipartimento e l'onorevole Giandiego Gatta. Abbiamo ribadito il nostro 'No', un no condiviso e forte della città, di tutte le istituzioni, delle forze politiche e che vede insieme Comune con Regione e il nostro rappresentante alla Camera. Chiuso il percorso amministrativo, adesso c'è una scelta politica che il Governo deve fare. Dalle parole dello stesso Ministro abbiamo colto la piena volontà all' ascolto. 'Il Governo, solitamente, tiene conto della posizione della Regione e terrà conto anche della volontà del territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Marca in video: “Manfredonia ribadisce il suo No ad Energas”

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