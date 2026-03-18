La Marca | Manfredonia omaggia il 614° Squadrone della Royal Air Force

Oggi a Manfredonia si è svolta una cerimonia dedicata al 614° Squadrone della Royal Air Force, che ha ricevuto un omaggio dalla città. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti locali e membri delle forze armate, che hanno partecipato per ricordare il ruolo storico del reparto durante un periodo di conflitto. La cerimonia si è svolta presso un luogo simbolico della città.

La nostra città fu interessata e visse momenti anche drammatici dovuta all’occupazione tedesca; ci furono episodi di violenza contro la popolazione e requisizioni che colpirono famiglie, aziende e strutture pubbliche. L’arrivo degli alleati fu liberazione e la nostra città in qualche modo, con la presenza del 614° Squadrone della Royal Air Force in Capitanata, diventò così spettatrice e parte di una guerra che si combatteva anche sopra le case e le strade dei manfredoniani.Sicuramente in quegli anni, dalle foto che in questi giorni ho avuto modo di vedere, è emerso come i nostri concittadini seppero giorno dopo giorno costruire un rapporto con i militari alleati. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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