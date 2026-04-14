In questi giorni, rappresentanti di Manfredonia sono a Roma per confermare il loro netto no a Energas. La questione riguarda un progetto che coinvolge il territorio e che ha suscitato diverse reazioni tra la popolazione locale. La visita si inserisce in un momento di forte attenzione pubblica verso le decisioni riguardanti la presenza di Energas nella regione. La discussione si svolge in un contesto di confronto tra le parti interessate.

In questi giorni stiamo lavorando con la massima attenzione e responsabilità su una questione vitale per il nostro territorio: ribadire, ancora una volta, il nostro deciso "No" a Energas. Su richiesta del Sindaco la Marca è stato convocato un incontro, mercoledì 15 aprile, a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. All’incontro parteciperà anche la Regione Puglia: l'obiettivo è ribadire con estrema fermezza le ragioni tecniche e politiche della nostra contrarietà all’installazione di un megadeposito GPL da 60.000 metri cubi (30 milioni di litri) a Manfredonia. Non stiamo parlando di una scelta di parte, ma della ferma determinazione di un’intera Città.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia a Roma per ribadire il No ad Energas

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