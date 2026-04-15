La Mandragola | un capolavoro del teatro del Cinquecento a Caulonia Marina
Sabato 18 aprile, a Caulonia Marina, si terrà una rappresentazione de La Mandragola, pièce teatrale del Cinquecento portata in scena dal Centro Teatrale Meridionale. L’evento fa parte di un tour nazionale e richiama l’attenzione degli appassionati di teatro storico. La rappresentazione si svolgerà in una location locale, coinvolgendo il pubblico con l’interpretazione di un classico della drammaturgia italiana.
Un nuovo intenso tour nazionale per La Mandragola del Centro Teatrale Meridionale che torna in Calabria per una attesissima tappa a Caulonia Marina, sabato 18 aprile.Lo spettacolo – adattamento e regia di Nicasio Anzelmo – andrà in scena all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino”, alle ore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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