La scommessa | dramma ridicolo in due atti a Caulonia Marina

Venerdì 24 gennaio alle ore 21, presso l’Auditorium Casa della Pace A di Caulonia Marina, sarà rappresentato “La scommessa”, un dramma in due atti scritto e diretto da Emanuele Barresi. Lo spettacolo affronta un tema di grande attualità attraverso una narrazione che combina elementi di dramma e commedia, offrendo allo spettatore una riflessione originale e coinvolgente.

