La Mandragola a Caulonia | il cinismo di Machiavelli torna in scena

Sabato 18 aprile alle 21, l’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino” di Caulonia ospiterà una rappresentazione de La Mandragola. L’evento porta in scena un classico di Machiavelli, con un allestimento che ripropone il testo originale. La pièce si svolgerà in un ambiente chiuso e sarà accessibile al pubblico presente nella sala. L’attore principale e il cast sono stati annunciati dall’organizzazione.

Il palcoscenico dell’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino di Caulonia ospiterà, sabato 18 aprile alle ore 21.00, la messa in scena de La Mandragola, proposta dal Centro Teatrale Meridionale. L’appuntamento, inserito nel calendario della XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026, vede il capolavoro di Niccolò Machiavelli rielaborato dalla regia di Nicasio Anzelmo, portando un classico del Cinquecento in una nuova veste interpretativa che ha già riscosso interesse durante il tour nazionale della compagnia. L’attualità del cinismo machiavelliano tra satira e realtà sociale. Rivisitare un testo scritto originariamente intorno al 1518 non è un semplice esercizio di stile Teatrale Meridionale, ma un modo per scoperchiare le dinamiche di potere che ancora oggi influenzano i rapporti umani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Mandragola a Caulonia: il cinismo di Machiavelli torna in scena Stivalaccio Teatro porta in scena "La Mandragola" a Lastra a SignaVenerdì 20 febbraio 2026, alle ore 21:00, il Teatro delle Arti ospita "La Mandragola", liberamente tratta da Niccolò Machiavelli, in un nuovo e... Satyricon: satira spietata di Petronio in scena a Caulonia MarinaL’antica Roma con tutto il suo fascino, oggetto della satira spietata di Petronio, elegantiae arbiter, autore del Satyricon, prende vita in una...