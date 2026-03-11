Chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni? Quel bacio per strada e l’incontro con mamma Marina

Chiara Ferragni è stata vista con un nuovo compagno, con cui si è scambiata un bacio per strada. Nei giorni scorsi ha incontrato anche la madre, Marina. La influencer ha confermato di essere di nuovo innamorata, dopo aver terminato la relazione con Giovanni Tronchetti Provera. La scena si è svolta in pubblico, attirando l’attenzione di fotografi e curiosi.

Chiara Ferragni è di nuovo innamorata e ha un compagno con il quale lasciarsi il passato alle spalle dopo la fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera. Secondo il settimanale Chi la nuova fiamma dell’imprenditrice è Jose Hernandez, un manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale e ha studiato in Italia. Il settimanale precisa che l’uomo lavora in un settore ben diverso da quello di Chiara: gli pneumatici. A corredo delle rivelazioni, le prime foto della coppia in cui a fare da sfondo alla loro passeggiata è un parco di Milano, con il cane di lei, Paloma. E a confermare che tra Chiara e Jose c’è più di un’amicizia... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

