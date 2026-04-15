La maestria artigiana delle ceramiche faentine sbarca anche in MotoGp
Le ceramiche faentine, conosciute per la loro tradizione artigianale, sono ora protagoniste di un progetto in ambito MotoGP. Il Comune di Faenza ha stretto una collaborazione con il Team Gresini Racing per valorizzare le eccellenze locali durante eventi sportivi di portata internazionale. La partnership mira a portare le creazioni artigianali nel contesto di una competizione che richiama pubblico globale.
Il Comune di Faenza e il Team Gresini Racing inaugurano un percorso di collaborazione per promuovere le eccellenze del territorio nell’ambito dei grandi eventi sportivi internazionali. L’iniziativa, sviluppata all’interno del progetto Faenza Città dei Motori in sinergia con IF Imola Faenza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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