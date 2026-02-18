Alla galleria Bunker la mostra Malles | l’anima delle ceramiche tunisine di Sejnane

In collaborazione con Artigianato e Palazzo, in mostra 100 oggetti realizzati dalle donne artigiane del villaggio del nord-ovest tunisino, modellati interamente a mano secondo tecniche tramandate di madre in figlia. Le opere, accompagnate dal racconto delle loro autrici, sono in vendita e il ricavato sosterrà direttamente l’attività delle artigiane, contribuendo alla salvaguardia di questa tradizione ancestrale.• Sede: BUNKER Galleria via San Gallo 108R Firenze• Data: 8 marzo 2026• Orario: Dalle 16:00 • Ingresso: libero .🔗 Leggi su Firenzetoday.it

