Alla galleria Bunker la mostra Malles | l’anima delle ceramiche tunisine di Sejnane
In collaborazione con Artigianato e Palazzo, in mostra 100 oggetti realizzati dalle donne artigiane del villaggio del nord-ovest tunisino, modellati interamente a mano secondo tecniche tramandate di madre in figlia. Le opere, accompagnate dal racconto delle loro autrici, sono in vendita e il ricavato sosterrà direttamente l’attività delle artigiane, contribuendo alla salvaguardia di questa tradizione ancestrale.• Sede: BUNKER Galleria via San Gallo 108R Firenze• Data: 8 marzo 2026• Orario: Dalle 16:00 • Ingresso: libero .🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Alla Galleria 360 la mostra "New and old"
Leggi anche: “Nuvolare”, la mostra alla galleria “Gabriela Herma” di PadovaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’ex rifugio Tommaseo: Una galleria dedicata all’arte e alla memoria; Alla Galleria Sagittaria le opere di Boscolo/Rossetto e Devetta; Il palazzo francese di Barcellona che nasconde il bunker di LLuís Companys: un tunnel blindato di 40 metri che si può visitare solo pochi giorni all'anno.
L’ex rifugio Tommaseo: Una galleria dedicata all’arte e alla memoriaIl tunnel di via del Torretto è passato dal Demanio dello Stato al Comune. Già assegnati i lavori per il recupero del bunker e di ciò che esso preserva. msn.com
Sergio Lombardo, una precisa casualità: la mostra alla Galleria La Nuvola di RomaCon una nuova personale alla Galleria La Nuvola di Via Margutta, a Roma, Sergio Lombardo mostra i suoi lavori più recenti di pittura stocastica. A cura di Alice Falsaperla e in collaborazione con ... exibart.com
Si chiama Stella D'Occidente ed è il bunker antiatomico più grande d'Italia Dove si trova E come è fatto https://geopop.it/EtM6p facebook