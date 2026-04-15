Di recente si è diffusa la notizia della fine di una relazione tra due figure politiche di rilievo, caratterizzata da momenti di forte coinvolgimento e successivamente da tensioni. La vicenda si è conclusa con una rottura che ha lasciato tracce evidenti, segnando un passaggio difficile per entrambi. La dinamica ha attirato l’attenzione dei media, che hanno ripercorso le fasi salienti di questa relazione, caratterizzata da continui alti e bassi.

È uno strappo che ha il sapore delle relazioni tossiche: totalizzanti finché durano, distruttive quando finiscono. E qui finiscono male. Il faro di ieri è diventato l’accusatore di oggi. « What a young beautiful woman», quanto sono lontani i tempi da Sharm el Sheik, era ottobre, quando Donald Trump sveniva per Giorgia Meloni, «w here i s she? », la cercava adulandola. La «giovane bella donna» oggi è una delusione, «non la riconosco più». Parlando al telefono con il Corriere della Sera (è la seconda volta) l’imperatore americano ha detto: «Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo».🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La love story tra Meloni e Trump è finita (e cominciata) male

Riccardo Ricciardi vs Giorgia Meloni: lei striscia per non inciampare

Tra Raffaella Fico e Armando Izzo è già finita: tutti gli highlights della loro love storySembrava essere una storia d’altri tempi, romantica come in un film, ma la relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo è giunta già ai titoli di coda.

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