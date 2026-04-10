La relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo si è conclusa, interrompendo quella che sembrava una storia romantica e da sogno. Dopo un periodo di convivenza e momenti condivisi, i due hanno deciso di separarsi, portando a termine la loro relazione. I dettagli sulla fine della coppia non sono stati ancora comunicati ufficialmente. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che seguono da vicino le vicende dei protagonisti.

Sembrava essere una storia d’altri tempi, romantica come in un film, ma la relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo è giunta già ai titoli di coda. L’annuncio dell’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno sui social dove, con una nota ufficiale, il calciatore dell’Avellino ha messo fine alla girandola di gossip. La coppia era uscita allo scoperto nell’autunno del 2025 ma la gravidanza poi trasformatasi in dramma, a causa di un aborto, ha messo a dura prova il loro sentimento, che oggi sembra essere svanito. Il corteggiamento. Settembre 2025. Raffaella Fico ha da poco terminato le riprese di due film “A Capodanno tutti da me” e “Due famiglie, un funerale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra Raffaella Fico e Armando Izzo è già finita: tutti gli highlights della loro love story

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Temi più discussi: È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: Lui ha fatto pace con la ex moglie. Cosa sta succedendo; Raffaella Fico, l’ex Armando Izzo rompe il silenzio sulla rottura: Non c’entra nulla la mia ex moglie; Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati. Il calciatore chiede scusa; Armando Izzo e Raffaella Fico si sono lasciati, la conferma del calciatore.

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La storia tra Armando Izzo e Raffaella Fico è giunta al termine. Il difensore ha confermato la rottura tramite un messaggio sui social, spiegando di aver bisogno di una pausa di riflessione personale per fare chiarezza su se stesso. Secondo quanto riportato, la - facebook.com facebook