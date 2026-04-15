Alla presentazione stampa della terza e ultima stagione di La legge di Lidia Poët Matilda De Angelis ha scelto un total look Gucci

Durante l'evento di presentazione della terza e ultima stagione della serie su Netflix, l'attrice protagonista ha indossato un completo firmato Gucci. La scelta del look ha combinato elementi di eleganza e sobrietà, evidenziando un equilibrio tra stile e naturalezza. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla promozione della nuova stagione, con la partecipazione di diversi rappresentanti del settore cinematografico e televisivo.

Alla presentazione stampa della terza e ultima stagione Netflix di La legge di Lidia Poët, Matilda De Angelis ha scelto un look capace di sintetizzare rigore e sensualità con raffinata naturalezza. L’attrice ha indossato un total Gucci dalla collezione Pre-Fall 2026, costruito su un calibrato gioco di trasparenze e contrasti. La camicia in chiffon nero, leggera e impalpabile, è stata portata volutamente semi-trasparente, lasciando intravedere il reggiseno e introducendo una nota di audacia controllata. A bilanciare la leggerezza del top, una gonna longuette blu a vita alta, caratterizzata da un tessuto più strutturato, ha definito la silhouette con eleganza decisa.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alla presentazione stampa della terza e ultima stagione di "La legge di Lidia Poët", Matilda De Angelis ha scelto un total look Gucci Leggi anche: La legge di Lidia Poët: il gran finale della serie con Matilda De Angelis arriva ad aprile Leggi anche: La Legge di Lidia Poët 3, Matilda De Angelis: "La verità è la mia battaglia quotidiana"