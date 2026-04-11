Quando vedere in tv La legge di Lidia Poët 3 | trama e protagonisti dell' ultima stagione

Il conto alla rovescia sta per finire per i fan di Lidia Poët e Matilda De Angelis sta per tornare a interpretare Lidia Poët. Il capitolo conclusivo della serie tv "La legge di Lidia Poët 3", le cui riprese erano iniziate a Torino e provincia, a Chivasso, Gassino Torinese e Sciolze, tra aprile e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La legge di Lidia Poët 3, svelati il nuovo caso e la data d’uscita dell’ultima stagioneNelle immagini della terza stagione che scorrono vediamo il prossimo caso della protagonista interpretata da Matilda De Angelis che a quanto pare...

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