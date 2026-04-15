La Lega contro lo Ius Soli | Parma è sotto assedio la sinistra perde tempo in Consiglio comunale

La Lega ha criticato la sinistra per aver presentato una mozione sullo Ius Soli nel Consiglio comunale di Parma, definendola ideologica e inutile. Nel frattempo, il partito ha sottolineato che la città si trova sotto assedio e che i cittadini chiedono risposte concrete per affrontare problemi di sicurezza e degrado. La discussione sulla mozione si inserisce nel contesto di tensioni tra le forze politiche locali, mentre le esigenze della popolazione rimangono al centro delle attenzioni.