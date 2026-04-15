La Lega contro lo Ius Soli | Parma è sotto assedio la sinistra perde tempo in Consiglio comunale

Da parmatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega ha criticato la sinistra per aver presentato una mozione sullo Ius Soli nel Consiglio comunale di Parma, definendola ideologica e inutile. Nel frattempo, il partito ha sottolineato che la città si trova sotto assedio e che i cittadini chiedono risposte concrete per affrontare problemi di sicurezza e degrado. La discussione sulla mozione si inserisce nel contesto di tensioni tra le forze politiche locali, mentre le esigenze della popolazione rimangono al centro delle attenzioni.

“Mentre Parma è sotto assedio e i cittadini chiedono a gran voce più sicurezza e risposte concrete contro il degrado, la sinistra in Consiglio comunale perde tempo a depositare l'ennesima mozione ideologica e inutile sullo Ius Soli. È un atto puramente simbolico, che non ha alcuna valenza legale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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