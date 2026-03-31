Trump contro lo ius soli negli Usa | mercoledì la Corte Suprema inizia la valutazione sulla costituzionalità della norma

Mercoledì la Corte Suprema degli Stati Uniti comincerà a esaminare la costituzionalità dello “ius soli”, il principio che permette ai figli di immigrati di ottenere la cittadinanza americana alla nascita. La norma era stata firmata dal presidente in carica all'inizio del suo secondo mandato, nel gennaio 2025. La discussione riguarda le implicazioni legali di questa legge e il suo rispetto con la Costituzione.

Donald Trump lo aveva già firmato il primo giorno del suo secondo insediamento, nel gennaio 2025: uno stop al 14esimo emendamento, che da sempre prevede che «tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono». Per il presidente degli Stati Uniti, il testo sarebbe sempre stato frainteso, portando gli Stati Uniti a diventare facile meta del turismo delle nascite, il fenomeno per cui gli immigrati si recherebbero negli Stati Uniti per un breve periodo allo scopo di avere un figlio. Stop quindi allo ius soli, sì invece solo allo ius sanguinis, con un effetto su tutti: i bambini nati da genitori che si trovano negli Stati Uniti illegalmente o temporaneamente non sarebbero più cittadini americani. 🔗 Leggi su Open.online

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