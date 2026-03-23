Bruce Springsteen contro Trump sullo ius soli | la sua Born in the USA in uno spot dell’American Civil Liberties Union

Ad aprile, la Corte Suprema degli Stati Uniti analizzerà le argomentazioni relative al caso Trump v. Barbara. Fulcro della questione è lo ius soli, ovvero la cittadinanza che gli Stati Uniti concedono a chiunque nasca nel Paese, senza altre condizioni. Tra i principali sostenitori del principio c’è anche l’ American Civil Liberties Union (ACLU) che ha collaborato con Bruce Springsteen per la realizzazione di uno spot che utilizza il brano Born in the U.S.A., uno dei principali successi del cantautore. Le parole di Anthony D. Romero sul brano di Bruce Springsteen e sullo Ius Soli. Lo ius soli si basa sul XIV emendamento della Costituzione, ma... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bruce Springsteen contro Trump sullo ius soli: la sua “Born in the U.S.A.” in uno spot dell’American Civil Liberties Union

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Bruce Springsteen To Trump: I Was Born In The U S A

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