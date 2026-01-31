I commercianti di Marina lanciano un appello alla giunta: vogliono un intervento concreto per risollevare il centro, che da anni appare trascurato. Tra negozi chiusi e strade sporche, chiedono risposte rapide per ridare vita alla zona e attirare di nuovo clienti e visitatori.

E’ un appello accorato, intriso di amarezza, preoccupazione e rabbia. I commercianti di Marina, e con loro molti residenti e turisti proprietari di seconde case, chiedono a gran voce all’ amministrazione comunale un piano serio e concreto di rilancio del centro marinello, da troppi anni abbandonato a se stesso. Per chi ci vive e lavora e, come detto, anche per coloro che vi trascorrono le vacanze, Marina è trascurata e degradata, priva di decoro e di iniziative interessanti. Insomma, una località di serie B, poco attraente. Il confronto è con le vicine Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e Lido di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Degrado, Sos dei commercianti: "Marina trascurata dalla giunta"

La recente bonifica di via Marina a Napoli ha portato alla rimozione di 26 quintali di rifiuti alle Torri Aragonesi, contribuendo a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

