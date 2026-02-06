L' ex scuola Nicholas Green nel più assoluto degrado insorse il terzo Quartiere | Solo 8 anni di annunci

L’ex scuola Nicholas Green in stato di totale abbandono. Le condizioni sono pessime e il degrado è evidente. Nel terzo Quartiere, i residenti sono stanchi e si lamentano da anni, ma niente cambia. Solo otto anni di promesse e annunci, e nulla di fatto. La memoria di Nicholas, simbolo di solidarietà, viene insultata da questa situazione, che rende ancora più difficile accettare l’abbandono di un luogo che dovrebbe essere un punto di riferimento.

Tante le segnalazioni e le richieste di intervento ma nulla è stato fatto. E quell'idea di centro polifunzionale rimasto nel cassetto Una ferita rimasta aperta, resa ancora più grave dall'oltraggio alla memoria di un bimbo che è diventato un simbolo di solidarietà. Parliamo dell'ex scuola Nicholas Green” di Valle degli Angeli su cui il terzo Quartiere torna ad accendere i riflettori denunciando i mancati interventi nonostante ben otto anni di annunci. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. I cacciatori uccisi nel bosco, funerali in piazza per i fratelli Pino e nuovi accertamenti all’indagato del triplice omicidio🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Nicholas Green Questura di Sondrio: terzo posto assoluto nel Trofeo Green Challenge Cup Parcheggi scambiatori nel degrado, Ubaldi attacca il Comune: "Green solo a parole" I parcheggi scambiatori della città si trovano spesso in condizioni di degrado, con strutture vuote e poco integrate con il trasporto pubblico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Nicholas Green Argomenti discussi: Riqualificazione ex scuola Nicholas Green a Valle degli Angeli: Cacciotto 8 anni di promesse non mantenute!; Galleria Giampilieri: rilevato gas organico tossico. Messina, Cacciotto sull’ex scuola Nicholas Green: 8 anni di promesse non mantenuteSi scrive ex scuola Nicholas Green si legge degrado, abbandono, promesse non mantenute in 8 anni della c.d. amministrazione di continuità. A Valle degli Angeli insiste un edificio ormai abbandona ... strettoweb.com Nuova Scuola dell’Infanzia “Nicholas Green” Si procede con il 2° stato di avanzamento lavori relativo all’intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola dell’Infanzia “Nicholas Green” in via G. Amoruso. Un intervento strategico che permetterà la facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.