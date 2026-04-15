La Guida Michelin torna a essere presentata al Teatro Municipale

La Guida Michelin viene presentata nuovamente al Teatro Municipale di Piacenza, segnando il ritorno dell’evento dopo l’edizione del 2019. La collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e Michelin Italia continua nel 2026, dopo aver avuto come tappe Modena e Parma. La presentazione si svolge in un teatro cittadino, con la presenza di rappresentanti di Michelin e delle istituzioni locali.

Prosegue anche nel 2026, dopo Modena e Parma, il sodalizio tra la Regione Emilia-Romagna e la Guida Michelin Italia, che torna a Piacenza dopo la presentazione del 2019. Sarà il Teatro Municipale ad ospitare, giovedì 12 novembre, la première della 72esima edizione della Guida, con una cerimonia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "La grande magia", al Teatro Municipale torna la Prosa con Natalino Balasso e Michele Di MauroDopo una serie di tre appuntamenti del cartellone Altri Percorsi, tornano le due serate di Prosa al Teatro Municipale. Il Teatro Rosini di Lucignano torna in scena… e a tavola: presentata la Stagione 2026 “Assaggi di teatro”Arezzo, 25 gennaio 2026 – Presentata la Stagione Teatrale 2026 del Teatro Rosini, intitolata Assaggi di teatro, un progetto culturale che intreccia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Asia gourmet 2026: le 9 migliori destinazioni secondo la Guida MICHELIN; Le stelle Michelin tornano a Piacenza, a vent’anni dalla morte di Georges Cogny; Evvai e Tuju, a San Paolo i primi due ristoranti con tre stelle Michelin della storia del Brasile (e dell'America Latina); Londra gourmet: i migliori ristoranti secondo la Guida MICHELIN. La Guida Michelin torna in Emilia-Romagna: a Parma la première dell’edizione 2026La Guida Michelin è tornata in Emilia-Romagna dopo la presentazione modenese dello scorso 5 novembre e ha scelto Parma, capitale della Food Valley regionale e città creativa per la Gastronomia Unesco, ... tgcom24.mediaset.it La Guida Michelin torna a Parma, mercoledì première dell'edizione 2026Nel rush finale della candidatura della cucina italiana al riconoscimento di patrimonio immateriale Unesco, la Guida Michelin Italia torna in Emilia-Romagna: dopo la presentazione modenese dello ... ansa.it Nella storica Rong Zhai di Shanghai, Mi Shang Prada Rong Zhai entra nella Guida Michelin 2026. Alla guida della cucina c’è Riccardo La Perna, chef italiano protagonista di un dialogo raffinato tra cultura italiana e cinese - facebook.com facebook