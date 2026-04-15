La Guida Michelin torna a essere presentata al Teatro Municipale

Da ilpiacenza.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guida Michelin viene presentata nuovamente al Teatro Municipale di Piacenza, segnando il ritorno dell’evento dopo l’edizione del 2019. La collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e Michelin Italia continua nel 2026, dopo aver avuto come tappe Modena e Parma. La presentazione si svolge in un teatro cittadino, con la presenza di rappresentanti di Michelin e delle istituzioni locali.

Prosegue anche nel 2026, dopo Modena e Parma, il sodalizio tra la Regione Emilia-Romagna e la Guida Michelin Italia, che torna a Piacenza dopo la presentazione del 2019. Sarà il Teatro Municipale ad ospitare, giovedì 12 novembre, la première della 72esima edizione della Guida, con una cerimonia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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