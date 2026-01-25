Il Teatro Rosini di Lucignano torna in scena… e a tavola | presentata la Stagione 2026 Assaggi di teatro

Il Teatro Rosini di Lucignano annuncia la nuova Stagione 2026, intitolata “Assaggi di teatro”. Un progetto che unisce spettacoli dal vivo e momenti di convivialità, creando un’esperienza culturale condivisa tra teatro e cucina. La stagione si propone di offrire agli spettatori un’opportunità di approfondimento artistico e sociale, valorizzando il ruolo del teatro come spazio di incontro e confronto.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – Presentata la Stagione Teatrale 2026 del Teatro Rosini, intitolata Assaggi di teatro, un progetto culturale che intreccia spettacolo dal vivo e convivialità, trasformando il teatro in un’esperienza collettiva da condividere attorno a una tavola. La stagione è curata dal Comune d i Lucignano e da Officine della Cultura, e si articolerà in quattro appuntamenti da febbraio ad aprile. «Siamo davvero contenti di poter annunciare la ripartenza della nostra stagione al Teatro Rosini – dichiara Juri Sicuranza, sindaco facente funzione del Comune di Lucignano – con una formula in cui cibo e spettacolo si combinano insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Annunciata la stagione teatrale 2026 del Teatro Rosini di Lucignano a cura di Comune di Lucignano e Officine della CulturaAppuntamento inaugurale martedì 10 febbraio con l'improvvisazione in ottava rima dei poeti toscani. Tra gli ospiti Ivano Bisi, Giulia Cer - facebook.com facebook