La guerra contro Israele scoppiò il 28 giugno 2027

Il 28 giugno 2027 è iniziata la Prima guerra di Liberazione del Medio Oriente, quando Stati Uniti e Iran hanno lanciato un’operazione militare congiunta contro obiettivi israeliani. L’attacco ha interessato aree militari, civili e industriali, segnando l’inizio di un conflitto di vasta portata nella regione. La guerra ha coinvolto forze di diversi paesi e ha avuto ripercussioni sulla stabilità dell’area.

Notizie dal futuro. La guerra contro Israele, nota anche come Prima guerra di Liberazione del Medio Oriente, scoppiò il 28 giugno 2027 con un’operazione militare congiunta di Stati Uniti e Iran contro obiettivi militari, civili e industriali israeliani. L’operazione iraniana fu chiamata “Fusa del Gattino”, quella statunitense “Operazione Rutto”. Entrambe le potenze spiegarono che si trattava di una risposta ai crimini di guerra e contro l’umanità commessi da Israele in Iran, Palestina e Libano. Israele la definì un’aggressione illegale e non provocata (da che pulpito), accusò gli Usa di correità nei propri crimini (il classico tu quoque ) e...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La guerra contro Israele scoppiò il 28 giugno 2027 Così scoppiò la guerra criminale per il controllo delle borgatePrima della Banda della Magliana, della famiglia Casamonica, delle cosche calabresi. Leggi anche: Al Labirinto della Masone: Erté. Lo stile è tutto, 28 marzo – 28 giugno 2026. Fontanellato (PR)