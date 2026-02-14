Il Labirinto della Masone annuncia la mostra dedicata a Erté, aperta dal 28 marzo al 28 giugno 2026, perché vuole celebrare uno dei artisti più rappresentativi dell’Art Déco. La rassegna, curata da Valerio Terraroli e promossa da Elisa Rizzardi, presenta oltre cento opere che illustrano lo stile inconfondibile di Erté. La mostra si svolge a Fontanellato, in provincia di Parma, e offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nel mondo elegante e decorativo creato dall’artista russo-francese.

Per la primavera 2026 il Labirinto della Masone presenta la mostra Erté. Lo stile è tutto, a cura di Valerio Terraroli e organizzata da Elisa Rizzardi, che dal 28 marzo al 28 giugno 2026 farà conoscere al grande pubblico la figura di Erté, uno dei massimi esponenti dell’Art Déco nel mondo. L’esposizione intende offrire un’ampia rilettura dell’opera di Erté, restituendone la complessità e la modernità e proponendo un’attenta selezione della vasta produzione dell’artista, con particolare attenzione alle opere realizzate tra gli anni Dieci, Venti e Trenta, considerato il periodo più originale e fortunato della sua lunga attività. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Al Labirinto della Masone: Erté. Lo stile è tutto, 28 marzo – 28 giugno 2026. Fontanellato (PR)

